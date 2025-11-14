ザ・クロマニヨンズの全国ツアーがスタート マーシーの歌唱曲にも大歓声
ロックバンド・ザ・クロマニヨンズの全国ツアー『ザ・クロマニヨンズ ツアー JAMBO JAPAN 2025-2026』が13日に鹿児島・CAPARVO HALLで初日を迎えた。
同ツアーは先月末に発売した18枚目のオリジナルアルバム『JAMBO JAPAN』を引っ提げての全国ツアー。当日は、開演を心待ちにするオーディエンスの熱気に包まれたステージにメンバーが登場しボーカル・甲本ヒロトの「オーライ！ロックン・ロール!!」の合図でライブがスタート。
スピード感あふれるギターとハープが織りなす骨太なグルーヴの先行シングル「キャブレターにひとしずく」で会場のボルテージはあがり、エンジン全開で次々と楽曲は演奏される。
『JAMBO JAPAN』では、マーシーこと真島昌利がザ・クロマニヨンズとしては初のボーカルを担当する楽曲が収録されていることで話題となり、同時にライブでの歌唱を楽しみに待っていたファンも多く、「チャンバラ」の演奏がはじまると大歓声があがった。
ほかにも劇団・東京サンシャインボーイズの復活公演『蒙古が襲来』のテーマソングとして提供した楽曲を新たにザ・クロマニヨンズで収録した「どんちゃんの歌」や映画 『劇映画 孤独のグルメ』の主題歌「空腹と俺」では、オーディエンスの大合奏で会場が一体となり、ライブは進んでいく。
甲本のボーカル、真島のギタープレイに加え、アグレッシブで力強いビートを叩く桐田勝治のドラムや小林勝の突き刺さる重低音のベースが繰り出す爆裂ロックンロールで魅了し、甲本は「鹿児島、初日最高だー！」「こっから、日本中全部回ってきます。またどこかで会いましょう！」と初日公演は幕を閉じた。
同公演は2026年5月10日沖縄公演までの全56公演、約6ヶ月におよぶツアーとなっている。
