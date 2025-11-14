【福袋2026】毎年人気セブン-イレブンの福袋がパワーアップして登場 最大合計3300円引きの電子クーポンがセットに
セブン‐イレブンは、毎年人気のオリジナルグッズと電子クーポンがセットになった福袋『セブン‐イレブン福袋 2026』をパワーアップして今年も発売することを決定した。セブンネットショッピングにて、18日午後2時より予約受付を開始する。
【写真】看板も壁もリアルな『セブン-イレブン キッチンタイマー』
同商品は、税込3630円。内容は、コラボ商品を含むオリジナルグッズ4点と、全国のセブン‐イレブンで使える最大合計3300円引き（セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる）相当の電子クーポンがセットになった、お得な福袋。
オリジナルグッズには、同店の店頭をモチーフにした、キッチンで大活躍間違いなしの「キッチンタイマー」や、セブンカフェのカップがおしゃれに置ける「ラバーコースター」がファン心をくすぐるデザイン。さらに、京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」とのコラボレーションでは、数字の“0〜9”をモチーフにした代表的なテキスタイルデザイン「SO−SU−U」にセブン-イレブンの“11（イレブン）”を加えた「ジャガードハンドタオル」が登場する。
また、SNSで人気のクリエイター・パントビスコ氏とのコラボによる、2026年の干支・午（うま）を独自の世界観で描いた「ニューイヤープレート2個セット」など、ここでしか手に入らない魅力的な全4アイテムを用意する。
電子クーポンでは、セブンカフェ・セブンカフェスムージー各種、税抜400円以下のおにぎり・寿司、オリジナルスイーツ、サンドイッチ・ロールパン各種が対象の合計3300円引き相当に加えて、同店限定プリペイドカード500円分が10個に1個の割合で入っている。
■内容詳細
『セブン-イレブン キッチンタイマー』
セブン-イレブン店頭をイメージしたキッチンタイマー。背面マグネット付きでキッチンでも大活躍！
『セブンカフェ ラバーコースター』（全2種よりいずれか1種）
セブン-イレブンのロゴが入った、セブンカフェとカフェオレモチーフのラバーコースター。エンボス加工で控えめなロゴデザインと、水垢がつきにくいサラサラした素材を特徴！
『ジャガードハンドタオル3種』（全3種よりいずれか1種）
機能性にもこだわった使い勝手の良いジャガードハンドタオル。デザインは京都の人気テキスタイルブランド「SOU・SOU」の、“0〜9”の数字を用いた
テキスタイルデザイン「SO−SU−U」に、セブン-イレブン の“11（イレブン）”を加えた、限定デザイン。
『ニューイヤープレート2個セット』（全4種よりいずれか2種）
SNS発の人気クリエイター・パントビスコ氏とのコラボレーションが実現！2026年の干支を独特の世界観とユーモアのあるデザインに仕上げたニューイヤープレート。
■電子クーポン計33枚
クーポン内容
（1）セブンカフェ・セブンカフェスムージー各種（100円引き×11枚）
（2）税抜400円以下のおにぎり・寿司(100円引き×12枚)
（3）マークの入った対象のオリジナルスイーツ(100円引き×5枚)
（4）サンドイッチ・ロールパン各種(100円引き×5枚)
セブン‐イレブン限定プリペイドカード500円分が10個に1個の割合で入っている
