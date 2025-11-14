お笑いコンビ「エレキコミック」の、やついいちろう（50）が14日、自身のSNSを更新。結婚12年目を迎えたこの日、妻でタレントの松嶋初音（38）が第1子を妊娠したことを発表した。

やついは文書で「いつも応援して下さる皆様へ突然のお知らせになるのですが、この度やつい家に新たな命がやってくることとなりました。年齢的なこともあり、皆様へのお知らせが遅くなったことお詫び申し上げます」と報告。ブラックコーデで統一した夫妻の2ショットを添えた。

「とにかく今は元気な子が産まれて来ますようにと祈る日々です。本日より結婚12年目を迎え、よりパワーアップするやつい一家をこれからも何卒よろしくお願いします!」とつづった。

最後に「いつもお世話になっているお仕事関係の皆様、いつも応援して支えてくださっている皆様、ご迷惑やご心配をおかけすることもあるかと思いますが温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

2人は2013年に結婚。松嶋はグラビアアイドルとしてデビューし、「出動!ミニスカポリス 全国版」の13代目ポリスとして活動。ゲーム好きであることからゲーム雑誌でも活躍し、2人の出会いのきっかけもゲーム関係だった。

やついは「エレキコミック」のボケ担当を務めるほか、DJとしても幅広く活動している。