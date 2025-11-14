『大阪ほんわかテレビ』“8LLDDK”大型クルーザー、小型ジェット機とどちらが高額？目利きクイズ「本気のお金持ちじゃないと…」
きょう14日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00 ※関西ローカル）では、VTRで紹介する2つのモノのお値段、どちらが高いのかを当てる大好評「目利きクイズ」を届ける。
【番組カット】船の中とは思えない…大型クルーザーの広々リビング
まず登場するのが、Hondaの誇る国産小型ジェット機「HondaJet」。全長13メートル・翼幅12メートルというコンパクトサイズながら、足を伸ばして座れる4つの本革張りシートに加え、このサイズのジェット機では珍しいというフル装備の個室トイレも完備。エンジンを主翼の上に設置したことで騒音や振動を抑え、快適な空の旅を楽しめるとのこと。最大航続距離は2800キロ、関空からはるか石垣島まで直行できる。
対するは、全長29メートル・3階建てというイギリス製の超大型クルーザー「プリンセスＸ95」。高級マンションかと見紛う広々としたリビングダイニングスペース、洗面台やシャワールームを備えたベッドルームに加え、キッチンにオーナースペースと、その「間取り」は実に「8LLDDK」。極めつきは、デッキの前方に設置されたジャグジー。夜にはライトアップされ、存分にセレブ気分を味わいながらクルージングを楽しめる。
いずれ劣らぬ豪華さのジェット機とクルーザー、いったいどちらの値段が上なのか。「本気のお金持ちじゃないと飛行機は持っていない」というNON STYLE・井上裕介に対し、出演者の中でただ一人、「クルーザーの方が高い」と主張するすっちー。「ジェット機に乗るのは『時は金なり！』というような人。そこからさらに上、『時間なんてええやん』という人が船を買う」と力説する。果たして、正解はどちらなのか。
その他、「情報喫茶店」では、他地域から関西に進出して成功している企業を紹介。朝仕入れた新鮮な水産物の対面販売が自慢のスーパーや、絶品のどぐろが楽しめる回転寿司が登場する。
