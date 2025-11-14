テレビ朝日の森川夕貴アナウンサー（32）が14日、ABEMA「わたしとニュース〜そのモヤモヤ、話せば世界が晴れるかも。〜」（火〜金曜正午）に生出演。産休・育休を経て復帰後初のレギュラー出演を果たした。

森川アナは番組冒頭「キャスターとして初登板になります、森川夕貴です。みなさん、よろしくお願いします。1年半の間、お休みをいただいておりました。夫の仕事でアメリカに滞在をして、子供を産んで産休、育休を経て復帰となりました。昨日は緊張で本当に寝られなかったんですけど、毎週金曜日1時間みなさんに見て良かったと思ってもらえるように努めてまいりますので、みなさまどうぞよろしくお願いします」とあいさつした。

森川アナは2021年に医師の男性と結婚。24年3月22日に夫の赴任先に帯同するため同年4月から休職することを発表していた。

この日の放送前日となる13日にインスタを更新し第1子出産を報告。「お休み中に出産し新米かーさんとして日々てんてこ舞いな毎日を送っております」と伝えていた。

◇森川 夕貴（もりかわ・ゆうき）1993年（平5）9月2日生まれ、静岡県出身の32歳。16年入社。英語の中学、高等学校教諭第一種免許を所持。好きな言葉は「Growth always comes with pain（成長には苦痛が付きもの）」。趣味は海外ドラマ観賞。1メートル66。