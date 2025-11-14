鈴木千裕、16日に小田原で子供イベント開催「佐藤ルミナさんと思い出に残るイベントにします」術後の経過も明かす
第5代RIZIN フェザー級王者でKNOCK OUT-BLACK スーパーライト級王者の鈴木千裕が、16日に神奈川・小田原市の格闘技ジム「ROOTS」にて地域の子供たちとの交流を目的とした『子供イベント』を開催する。
【動画】鈴木千裕、16日に小田原で子供イベント開催 来場を呼びかけ
本イベントは、格闘技の魅力や鈴木の思いを子どもたちへ伝えるとともに、地域の人々に笑顔と交流の場を提供することを目的として、鈴木が定期的に開催。2024年の能登半島地震の被災地でも行った。
今回の会場は、日本格闘技界のレジェンドである佐藤ルミナのジム「ROOTS」。正午から午後2時までの予定で、子どもへのお菓子プレゼント、鈴木とのツーショット撮影会、格闘技体験（ミット打ち）などが行われる。子ども及び保護者は無料、高校生以上の大人のみ参加の場合はinspirit商品の購入にて入場可。
イベントに向けて鈴木は「今回は佐藤ルミナさんに協力してもらってルミナさんのジムのROOTSにお邪魔します。自分とルミナさんは意外な組み合わせだと思う方もいらっしゃると思いますが、ルミナさんにはチームinspiritの縁で実は以前から良くしてもらっています。ルミナさんと二人で子供たちの思い出に残るイベントにしますのでぜひ遊びにきてください」と呼びかけた。
ファイターとしては、右拳の手術から現在リハビリ中で「思った以上に早く順調に回復しつつあります。担当してくれた病院の先生も驚いてました。みなさん、ご心配おかけしてすみません。これで思い切り拳を振り回せるので今まで以上に面白い試合ができます。楽しみにしていてください」とさらにパワーアップしての復帰を約束。
また、「格闘家である以上、大晦日にRIZINで試合ができないのは僕も本当に悔しいです。先日のRIZINの会見も悔しい気持ちで観ていました」本音を吐露し、「だから些細な事でもいいから今の自分がファンのためにできることをやろうと思って、以前から行っている子供イベントをやります」とイベントへの思いを明かした。
