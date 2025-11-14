HANA¡¦KOHARU¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡©¡ÖÇö¤Ã¤Ú¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤Ë»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬Âç¹²¤Æ
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê26¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë½÷À7¿ÍÁÈ¡ÖHANA¡×¤ÎKOHARU¡Ê20¡Ë¤¬¡¢13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢KOHARU¤Ï¡Ö°ì¸«¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È´í¤¦¤¤¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È´í¤¦¤½¤¦¤Ê¥ª¡¼¥é¡É¤¬¤¢¤ë¿Í¡£½÷¤Î¿Í´·¤ì¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÍ·¤Ó¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡×¡Ö´Þ¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤È¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÎÏÀâ¤·¤¿¤¬¡¢EXILE¤ÎTAKAHIRO¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ì½Ö¤Î°Ç¤¬¸«¤¨¤ë¡©¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Çö¤Ã¤Ú¤é¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¡Ê¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë¡Ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆTAKAHIRO¤Ï¡Ö¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£ÈÖÁÈMC¤Î¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤¬¹²¤Æ¤Æ¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Ê¬¸ü¤¤¿Í´Ö¤Ç¤¹¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤ë¤±¤É¡¢»þ¡¹³Ú²°¡Ê¤Î¥É¥¢¡Ë¤òµÞ¤Ë³«¤±¤¿»þ¤Ë¡¢±ó¤¤¼ä¤·¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤È²óÁÛ¡£TAKAHIRO¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»³Î¤¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Î³¦·¨¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¡¢¤ª¾Ð¤¤¶È³¦¤Ï¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»Å»ö¤ÇÀ¨¤¤¥Ð¡¼¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¡È¤Ï¤¤¡¢OK¤Ç¡¼¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ê¾®À¼¤Ç¡Ë¡È¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡É¡×¤ÈºÆ¸½¡£¡Ö¤À¤«¤é¡ÈÉÝ¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢KOHARU¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤½¤Î»þ¤Ë¡È¤Û¤©¡Á¡É¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤¹¡¢Èè¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡Ê¼æ¤«¤ì¤Á¤ã¤¦¡Ë¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£