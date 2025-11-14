山田涼介、ルームウェアでリラックスした表情「ジェラートピケ」冬コレクション着こなす
【モデルプレス＝2025/11/14】山田涼介が出演するウェアブランド「gelato pique」（ジェラート ピケ）の「2025 WINTER HOLIDAY COLLECTION」特設ページが、11月14日に「ジェラート ピケ公式オンラインストア」ほかにて公開された。
【写真】山田涼介、スーツ姿でオーラ放つ
「GELATO PIQUE 2025 WINTER HOLIDAY COLLECTION with Ryosuke Yamada」は、山田が魅せる冬のリラックスモード。やわらかさの中に洗練さが引き立つ、特別な冬の装い。ジャガードでデザインしたベアモチーフのカーディガンや、パウダー素材を使用したシンプルなセットアップ、ボーダーシリーズ、フレンチブルドッグが刺繍された遊び心のあるルームウェアなどがラインナップされている。
特設ページは、11月14日より「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて公開。公式Instagramでは、最新ビジュアルやスペシャルムービーも見ることができる。
また、ページ内のアイテムは「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」、「USAGI ONLINE」にて発売される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田涼介、スーツ姿でオーラ放つ
◆山田涼介「ジェラートピケ」冬コレクション着こなす
「GELATO PIQUE 2025 WINTER HOLIDAY COLLECTION with Ryosuke Yamada」は、山田が魅せる冬のリラックスモード。やわらかさの中に洗練さが引き立つ、特別な冬の装い。ジャガードでデザインしたベアモチーフのカーディガンや、パウダー素材を使用したシンプルなセットアップ、ボーダーシリーズ、フレンチブルドッグが刺繍された遊び心のあるルームウェアなどがラインナップされている。
また、ページ内のアイテムは「全国のジェラート ピケ店舗」、「ジェラート ピケ公式オンラインストア」、「ジェラート ピケ オム公式オンラインストア」、「マッシュグループ公式アプリMASH STORE」、「USAGI ONLINE」にて発売される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】