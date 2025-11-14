【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）がまたも勲章を手にした。

１３日（日本時間１４日）にナショナル・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選ばれ、３年連続４度目の栄誉に輝いた。４月に長女が誕生し、公私ともに充実した１年となった。

大リーグ専門局ＭＬＢネットワークの番組にリモートで出演した大谷選手は、受賞が発表されると小さく手をたたき、妻の真美子さん（２８）や愛犬のデコピンと軽く抱き合って喜んだ。ＭＶＰを争った強打者たちの名前を挙げ、「素晴らしい選手と競い合えたことがまず良かった」と笑顔を見せた。

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）は４月、長女が誕生した大谷選手への期待を口にしていた。「私は父親の力というものを信じる。父親になったから、もしかすると打球速度１２０マイルのような、今まで見たことのない記録を出すかもしれない」。今季も本塁打を量産した大谷選手は９月２日のパイレーツ戦で、監督の言葉通り、１２０マイル（約１９３キロ）のライナーで右翼席に運ぶ本塁打を放ち、周囲を驚かせた。

体調管理に気を使い、十分な睡眠を取ることを重視する大谷選手。長女が生まれた後、「心地のいい寝不足というか、幸せな寝不足だった」と生活の変化を明かしていた。プレーに悪い影響はなく、むしろ進化を遂げた。自己最多の５５本塁打を放ち、２季ぶりに復帰した投手では１００マイル（約１６１キロ）を超える剛速球で強打者たちをねじ伏せた。

「家族のサポートもあって、グラウンドに集中できる環境もあった。周りの人のサポートにすごく感謝している」。ワールドシリーズ２連覇にも貢献し、最高のシーズンだった。