文部科学省の「『科学の再興』に関する有識者会議」は１３日、研究力の向上に向けて、２０３０年度末までに博士号取得者数を現状の約３割増となる年間２万人とするなどの数値目標を盛り込んだ提言をまとめた。

政府が今年度中に策定する「第７期科学技術・イノベーション基本計画」への反映を目指す。

近年、国内の博士号取得者数は年間１万５０００人前後でほぼ横ばい状態だが、米、英、中などの主要国では増加傾向が続く。人口当たりでも米国やドイツ、韓国などの２分の１〜３分の１程度にとどまっている。

提言では、博士号取得者数を年間２万人に増やす目標を掲げ、４０年までには３倍とすることも視野に入れる。合わせて、学生や若手研究者への支援など人材育成に向けた予算を３５年度末までに倍増させることも盛り込んだ。

このほか、科学研究費助成事業（科研費）による挑戦的な研究の採択課題数を３０年度末までに倍増させることを明記。世界をリードするような新たな研究領域を開拓する狙いがある。

また日本は国際共同研究が低迷していると指摘されていることから、今後５年間で計３万人の研究者を海外に派遣することを目指す。また人工知能（ＡＩ）に関連した論文の割合を現状の世界１０位から５位に引き上げ、科学研究でのＡＩの活用推進を図る。