本宮泰風、伊藤英明主演「ドンケツ season2」出演決定 東日本最強の漢・速水役
【モデルプレス＝2025/11/14】俳優の本宮泰風が、伊藤英明主演のDMM TVオリジナルドラマ「ドンケツ season2」（11月28日0時よりDMM TVにて独占配信スタート／全6話）に出演することが決定した。
本宮が演じるのは、関東最大の極道組織「無双山一家」鷹十組の本部長・速水邦光（はやみ・くにみつ）。 人望・実力ともに抜群のカリスマヤクザで、伊藤演じるロケマサもその強さを認める存在。一見ジャージ姿の軽装ながら、その拳一つで組織をまとめ上げる圧倒的な存在感を放つ。かつては東京で麻生と小田切に組を潰された今井翼演じる相場桃次郎の面倒を見ていた義理堅い一面も持ち、九州から関東へと舞台を広げる本作の中核を担い、ロケマサ達に加勢する重要キャラクターだ。
速水というキャラクターについて本宮は、「ロケマサと同様にケンカの強さを追求することを自ら義務化していて、強い人間がいれば手合わせしてみたくなる性格。ロケマサとの違いは、人望があり古き良き任侠道を全うしている」とコメント。また、「特徴のあるキャラクターしか出てこない、異常なパワーがある作品を是非ご覧下さい」と作品への期待を寄せた。
主演でロケマサを演じた伊藤は本宮について「本宮さんは、俳優として現場に立つ姿勢も、人としての在り方も、一本の芯が通っていて、まさに“背中で語る男”。ご一緒していると、こちらも自然と気持ちが引き締まり、役者としての血が騒ぎました」と語り、共演して感じた本宮の存在感と熱量が、作品全体にさらなる緊張感をもたらしたことを明かした。
原作者のたーしも「関東の雄！ロケマサと互角に渡り合う男！ロケマサとは真逆の、本来なら主人公であるべきキャラクターです（笑）」と話し、「もっともっと観ていたいと思うほど素敵でした！あの圧倒的な存在感をご期待ください！」と本宮の演じる速水に太鼓判を押している。
さらに、前作「ドンケツ」の内容が5分で分かるスペシャルダイジェスト動画の公開を開始。キャラクターの関係性や物語の流れをコンパクトにまとめており、「ドンケツ season2」から観る人でも、世界観や登場人物の背景をスムーズに把握可能。続編をより深く楽しむための導入としても、チェックしたい内容となっている。
原作者たーし氏によるシリーズ累計930万部突破（※電子含む）の人気漫画「ドンケツ」。ドンケツとは、九州最大の極道組織月輪会（がちりんかい）、その中でも武闘派で鳴らす孤月組（こげつぐみ）で最強と恐れられるヤクザ・沢田政寿の物語で、実写化として4月25日に配信が開始されると、主演の伊藤演じるロケマサを筆頭に、原作からそのまま飛び出したかと思うほどの忠実なキャラクターの再現度や熱演が多方面で話題を呼んだ。
season2ではその速水が所属する関東最大の極道組織である無双山一家を巻き込んで、ロケマサたち“はぐれ月”と因縁の相手・野江谷率いる“月暈組”の抗争も北九州から日本全国規模への一大抗争にまで激化。極まる警察との対立、また謎の組織までもが動き出し、死者も発生するほどの地獄絵図に。格闘シーンやガンアクションなど、すべてにおいてパワーアップした激しい抗争シーンも見どころだ。（modelpress編集部）
関東最大の極道組織である無双山一家の鷹十組・本部長を務めるカリスマヤクザ。ジャージを着用している身軽な姿が目立つが、人望・実力を兼ね備えた傑物。その腕っぷしはロケマサも認めるほどで、ゲンコと互角の戦いを繰り広げたことも。東京で麻生と小田切によって所属していた組を潰された桃次郎の面倒を見ていた。
速水というキャラクターは、ロケマサと同様にケンカの強さを追求することを自ら義務化していて、強い人間がいれば手合わせしてみたくなる性格。ロケマサとの違いは、人望があり古き良き任侠道を全うしている。「ドンケツ」の主人公のロケマサは自分本位で欲望のままに赴き、遊ぶ金欲しさに暴力も振るう。しかし強い人間にしかわからない魅力があり、彼を中心に独特なコミュニティが形成される。この特徴のあるキャラクターしか出てこない、異常なパワーがある作品を是非ご覧下さい。
本宮泰風さんが速水として『ドンケツ』に参戦します。本宮さんは、俳優として現場に立つ姿勢も、人としての在り方も、一本の芯が通っていて、まさに“背中で語る男”。ご一緒していると、こちらも自然と気持ちが引き締まり、役者としての血が騒ぎました。本宮さんが放つ熱と緊張感が、作品にさらなる強度を与えてくれています。速水という男の強さや苦み、その奥にある静かな炎を、ぜひ感じてもらえたら嬉しいです。
関東の雄！ロケマサと互角に渡り合う男！それが速水です。強くて人望があって余裕がある。ロケマサとは真逆の、本来なら主人公であるべきキャラクターです（笑）速水を演じる本宮泰風さん！！もっともっと観ていたいと思うほど素敵でした！あの圧倒的な存在感にご期待ください！
【配信日時】2025年11月28日（金）00：00よりDMM TVにて独占配信スタート
【タイトル】ドンケツ season2
【配信スケジュール】全6話
11月28日（金）1話＆2話
12月5日（金）3話
12月12日（金）4話
12月19日（金）5話
12月26日（金）6話
