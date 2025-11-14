鈴木愛理「推し上司」FANTASTICS八木勇征の「ガチ寝」シーン告白「可愛すぎる」「国宝級の寝顔」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2025/11/14】歌手で女優の鈴木愛理が13日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が主演を務めるドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（テレビ東京系／毎週⽔曜深夜24時30分〜）で共演するFANTASTICS・八木勇征の撮影裏話を明かした。
【写真】ファンタ八木勇征の「神アングル」美人女優が撮影
12日に放送された第6話では、ある夜、旬（八木）の家に泊まることになってなかなか寝付けずにいた愛⾐（鈴木）が、旬の様子をうかがうために彼の寝室を覗くシーンが登場。旬は愛衣がいることにも動じずにすやすやと眠っており、愛衣は「かっこよすぎる。ドラマのワンシーンみたい」と寝顔に悶絶した。
放送をリアルタイムでチェックしていた鈴木は、同シーンについて「このシーンの旬はガチ寝です」と撮影時に八木が実際に眠っていたことを告白。さらに「みんなで起こさないように撮影しました」と裏話を明かした。
この貴重な撮影秘話に、ファンからは「神情報ありがとう」「現場が優しい」「国宝級の寝顔」「ほっこりするエピソード嬉しい」「ガチ寝顔が可愛すぎる」「旬じゃなく勇征くんの寝顔だったなんて」「尊い」「現場を想像するだけでニヤニヤが止まらない」と反響が寄せられている。
2023年10⽉に放送され、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ「推しが上司になりまして」。本作は、東ゆき氏の原作「推しが上司になりまして」（DPNブックス）の「推しが突然上司になるラブコメ」「推しとファンの夢の恋」「キラッキララブコメ」というテーマはそのままに、設定も役名も職業も年齢も違う、前作とは異なる世界線のドラマとなっている。主⼈公・南愛⾐（みなみ・あい）役を鈴⽊、ブレーク中の年下イケメン俳優・氷室旬（ひむろ・しゅん）を八木が演じる。（modelpress編集部）
