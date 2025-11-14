タレント・今田耕司が１４日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」で、アシスタントの良原安美アナを説教する場面があった。

今田はこの日、番組開始の１分前に時間に到着。普段から約束の時間ギリギリに着くことが多いという。「余裕を持って出れる人もおるじゃないですか？ たとえばご飯の待ち合わせしても絶対早く来てる人とか。オレ、やっぱり、絶対２〜３分遅れるんですよ」

これに対し良原アナが「それって女性の方が多い気がする」と話すと、今田は「だからオレの中のレディーがいるのよ。ちゃんと。レディー系が強い芸人って、おんのよ。究極にそれ、強い芸人がフジモン。フジモン、ほとんど中身、ギャルですから」とＦＵＪＩＷＡＲＡの藤本敏史の名前を挙げた。

これに対し良原アナは爆笑しながら「タピオカマインドが…」とまさかの発言。これは藤本と離婚した木下優樹菜が、姉の勤務するタピオカ店とトラブルになったことをイジったものだ。

今田は「タピオカマインド…。ちょっと待ってください！ ちょっとアミーゴ（良原アナの愛称）、そのイジリはあきませんよ、今」とガチのダメ出し。続けて「本人の耳、入ったら…。あんなガサツに見えてスーパーナイーブですからね！」。

良原アナが「聞いてないでください、今」と願うように話すと、今田は「ちょっとやめてください！ アミーゴ。ビックリしましたよ」と苦笑していた。