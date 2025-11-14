満票で3年連続4度目の受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。自身のインスタグラムでは愛犬デコピンのリアクション写真も投稿。ファンの間に反響が広がった。

受賞の中継には妻・真美子さん、愛犬のデコピンも一緒に出演。デコピンは大谷が2度目の受賞となった2023年、中継で初登場。昨年は真美子さんも出演していた。MVPが決まるとデコピンを真ん中にし、大谷は真美子さんを抱き寄せ、デコピンの頬に熱いキスをした。

大谷は自身のインスタグラムで今季のハイライト動画や、デコピンにキスする写真を投稿。キスされてなんとも言えない表情を浮かべるデコピンのドアップ写真も公開すると、日本のファンから様々な声が上がった。

「おめでデコイ」

「デコちゃん涙目」

「いつもいろんな瞬間をネタにするあたり最高です」

「おめでとうございます！デコピンの顔ww」

「デコイのお顔」

「デコくん涙目になってない？」

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。



（THE ANSWER編集部）