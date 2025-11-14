激アツコラボ、爆誕ーーーッッ！！【マクドナルド】パケもカッコいい♡「新作バーガー」

【マクドナルド】では、10月22日より新キャンペーンを実施中です。今回のキャンペーンでコラボしたのは、なんと人気ゲーム『ストリートファイター』。キャンペーンに先立って放映された新CMでは、ストⅡの対戦画面がモチーフになっていたため、CMを見て思わず驚いた人もいたはず。そこで今回は、初コラボ記念の「新作バーガー」を紹介します。

包み紙にはメインキャラクターのリュウが！

ゲームのメインキャラクターとなるリュウをイメージした「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」。人気商品のてりたまに焦がしにんにくマヨをプラスし、ガーリックのパンチとマヨネーズの酸味が効いた味わいに仕上がりました。焦がしにんにくマヨと甘辛いてりやきソースの相性も抜群で、食べる手が止まらなくなる、やみつき感があります。

食べ応えのある油淋鶏 × マヨ

「油淋鶏マヨチキン」は、ストリートファイターの人気キャラクター春麗（チュン・リー）をイメージしたバーガー。鶏ムネ肉を使った食べ応えのあるチキンパティに、香味野菜の風味を感じる油淋鶏フィリングをプラスしています。可愛くて強い春麗のように、さっぱりでも食べ応え満点なバーガーになっているようです。

包み紙もバーガーもインパクトのある【マクドナルド】とストリートファイターの「新作バーガー」。食べ応え抜群なパンチ力のあるバーガー、ぜひこの機会に味わってみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる