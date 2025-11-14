清原果耶、スタイリッシュなドレス姿に称賛の声「クールビューティ」「いつもながら、お美しい！」
女優の清原果耶が13日までにインスタグラムを更新。クールなドレス姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】清原果耶、ドレス姿を捉えたモノクロショット
13日からドラマ『イクサガミ』（Netflix）の配信がスタートした清原が披露したのは、ドラマの配信を記念したイベントからのオフショット。写真には、黒のワンピースをスタイリッシュに着こなす清原の姿が収められている。投稿の中で清原はドラマについて「たくさんのスタッフ・キャストの皆さんと築き上げた、様々な情熱で満ちたこの世界をどんと受け止めていただけたら嬉しいです」とコメントしている。
彼女が披露したドレス姿に、ファンからは「クールビューティ」「いつもながら、お美しい！」「本当に素敵だ…」などの声が相次いでいる。
■清原果耶（きよはら かや）
2002年1月30日生まれ。大阪府出身。2015年、連続テレビ小説『あさが来た』（NHK総合）で女優デビュー。2018年放送のドラマ『透明なゆりかご』（NHK総合）でテレビドラマ初主演。2021年放送の連続テレビ小説『おかえりモネ』（NHK総合）でヒロインに抜擢された。2025年は主演ドラマ『初恋DOGs』（TBS系）が放送されたほか、広瀬すずや杉咲花と主演を務めた映画『片思い世界』が公開。今月13日からは出演作『イクサガミ』（Netflix）が配信された。
引用：「清原果耶」インスタグラム（＠kaya0130_official）
