カンテレが１４日、大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで開催する大型イベント「カンテレ祭り！２０２５ よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」（２１〜２４日）の最終日に、カンテレ扇町スクエアのアトリウムエリアで、人気番組と連動した無料イベントを開催すると発表した。

「よ〜いドン！」、「やすとも・友近のキメツケ！」、「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」、「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」のパネルを設置したフォトスポットや、人気番組のノベルティーグッズを数量限定で配布予定。また、今年３０周年を迎えたカンテレステーションキャラクター・ハチエモンのグリーティングも行う。生誕３０年を記念して、ハチエモンの生みの親である元電通クリエイター・辻中達也さんによる似顔絵コーナーや（事前抽選＆一部当日受付）、会場に隠されたハチエモン変身キャラクターを探す「ハチエモンを探せ」など、家族で楽しめるコンテンツが多数集まった。

◆「カンテレ人気番組・ハチエモンイベント」内容

▼ハチエモン ふれあいイベント

様々なキャラクターに変身したハチエモンのぬいぐるみを探す「ハチエモンを探せ」や、ＡＩを搭載したハチエモンとおもしろい会話が楽しめる「ＡＩハチエモンコーナー」に加え、ハチエモンとの写真撮影会などを開催。またハチエモンの生みの親、元・電通のクリエイター・辻中達也さんが、来場者をハチエモンに変身させてくれる「ハチエモン似顔絵コーナー」も予定している。

▼人気番組フォトスポット

昨年の「カンテレ祭り！２０２４」で好評だった「よ〜いドン！」や「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」の写真撮影用顔出しパネルに加え、「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」、「ちゃちゃ入れマンデー」、「やすとも・友近のキメツケ！」のパネルも加わり、大人から子どもまで楽しめるフォトスポットを設置する。

▼人気番組ノベルティーグッズ配布

草ナギ剛主演ドラマ「終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―」や、「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」など、人気番組のノベルティーグッズを配布。※なくなり次第終了。

▼ハチエモン×ミャクミャクのコラボ企画

イベント会場となるカンテレ１階アトリウムのガラス面に貼られたＱＲコードをスマートフォンで読み取ると、ハチエモンとミャクミャクが社屋上空でダンスするＡＲ動画が出現し、一緒に記念撮影ができる。