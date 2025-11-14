消費者庁は、消費者安全法に基づき１０月末から１１月上旬まで地方自治体などから通知された事故情報をまとめ、公表した。通知件数は９３件で、このうち生命・身体に重大な被害のおそれがある「重大事故等」は２８件に上った。

重大事故の内容を見ると、製品の火災事故が目立つ。総務省消防庁から通知された製品事故は２３件にのぼり、リチウム電池内蔵の充電器や電気炊飯器、ＩＨ調理器、自動車、ガス瞬間湯沸器、石油温風暖房機など幅広い製品で焼損が発生した。多くが発火源を含め原因を調査中としている。 事故としては、乗合バスの車内で高齢乗客が転倒し胸椎・腰椎を骨折した事故（北海道）、パラグライダースクールで講師と飛行中に墜落し骨盤骨折の重傷を負った事案（静岡県）が報告された。美容機器使用後の神経障害（東京都）、椅子の結合部外れによる頸椎捻挫（埼玉県）、保育施設でのベビーカー転倒による乳児の骨折（島根県）が含まれる。

通知された事故は、消費者安全法に基づき速報的にまとめたもの。原因は確定したものではなく、今後の調査結果で、内容が変更される可能性がある。