¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÈKing & Prince ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ØWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù
±Ê±ó¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Ï2028Ç¯¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼100 ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢2025 Ç¯¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤ËËþ¤Á¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿ô¡¹¤ÇÆüËÜÃæ¤Ë¶Ã¤¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÈKing & Prince¡£
º£²ó¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥¢¡¼¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ÈKing & Prince¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥¢¡¼¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
King & Prince ¤¬ÆüËÜ¸ìÌõ»ì¤ò¼ê¤¬¤±²»³Ú¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä MV À©ºî¤Ë¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¦¾ð¤ò¤³¤á¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¡ØWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù
¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿½Ð²ñ¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Êå«¤Ë¤Ê¤ë¡½¤½¤ó¤Ê¿È¶á¤Ê´ñÀ×¤ò²Î¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¿·¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëKing & Prince¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÇ¯´Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿3¿Í¡£
²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥È¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤ÉÅß¤é¤·¤¤Áõ¤¤¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆKing & Prince¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï
ÁÇÅ¨¤Ê´Ý¤ÎÆâ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¤ÈKing & Prince¤À¤«¤é¤³¤½¤Î²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÂçÀÚ¤Ê¤ªÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤òÀ§Èó¤³¤Î³¹¤Ç»£¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤È¤Î¤³¤ÎÅß¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
°ì½ï¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
º£Ç¯¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢
³¹¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È²Ú¤ä¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Êµ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª
¥ß¥Ã¥¡¼¤ÈËÍ¤¿¤Á¤ÈJOYFUL MOMENTS¤ÊÅß¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤È¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢¤è¤í¤³¤Ó¤ä´¶Æ°¡¢¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 ¡ÖDisney JOYFUL MOMENTS¡×¡É¤ò³«ºÅÃæ¤Î´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¤Ë¹¹ð¤È¤·¤Æ·Ç½Ð¡£
¤µ¤é¤Ë¿·´Ý¥Ó¥ë1F¤Ë 11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÂç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤È¤·¤Æ¾þ¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 ¡ÖDisney JOYFUL MOMENTS¡×¡É
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¢¨2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¤Ï½ü¤¯¡£
³«ºÅ¾ì½ê¡§´Ý¥Ó¥ë¡¢¿·´Ý¥Ó¥ë¡¢´Ý¤ÎÆâ¥ª¥¢¥¾¡¢´Ý¤ÎÆâ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢ ¤Û¤«
¼çºÅ¡§»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
Âç¼êÄ®¡¦´Ý¤ÎÆâ¡¦Í³ÚÄ®¡Ê´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´Ý¤ÎÆâ¤òºÌ¤ë¡ÈMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 ¡ÖDisney JOYFUL MOMENTS¡×¡É¤ò³«ºÅÃæ¡ª
´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡Ø¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·à¾ì¸ø³«¤Î¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Áõ¾þ¤¬¡¢´Ý¤ÎÆâ¥¨¥ê¥¢³Æ½ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖDisney JOYFUL MOMENTS¡×¤Ë¤Æ¡¢11·î15Æü¤è¤êÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÎÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡¢¿·¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼
Å¸³«´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
´ÑÍ÷»þ´Ö¡§11:00¡Á21:00¡ÊÆü¡¦½Ë¤Ï 20:00 ¤Þ¤Ç¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·´Ý¥Ó¥ë1F
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR Åìµþ±ØÅÌÊâ2Ê¬¡Ê´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¡¢ÃÏ²¼ÄÌÏ©Ä¾·ë¡Ë¡¿ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþÂç¼êÄ®±ØÄ¾·ë¡ÊÅìµþ³¤¾å¥Ó¥ë·ÐÍ³¡Ë
11·î15Æü¤è¤ê¿·´Ý¥Ó¥ë1F¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÎÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÈKing & Prince¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥¢¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿Âç·¿¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Åìµþ±ØÁ°ÃÏ²¼¹¾ì¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸II¡×
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¤ÎÆâÀþ¡ÖÅìµþ±Ø¡×²þ»¥¤¹¤°
·Ç½ÐÆü»þ¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë8:00¡Á22:00
Åìµþ±ØÁ°ÃÏ²¼¹¾ì¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¡Ö´Ý¤ÎÆâ¥ê¥ó¥¯¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸II¡×¤Ë¤â¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÈKing & Prince¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òºÌ¤ë3¿Í¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025Disney JOYFUL MOMENTS POP UP SHOP¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¡×
ÈÎÇä¾¦ÉÊÎã¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¤Ê¤É
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É²Á³Ê¡§2,640±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÈÎÇä
¹ØÆþÀ©¸Â¡§¤Ò¤È¤ê³Æ¥°¥Ã¥º5ÅÀ¤Þ¤Ç
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§´Ý¥Ó¥ë 3³¬²óÏ¡ÖMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025Disney JOYFUL MOMENTS POP UP SHOP¡×
´Ý¥Ó¥ë 3³¬²óÏ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖMARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025Disney JOYFUL MOMENTS POP UP SHOP¡×
11·î15Æü¤è¤ê¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥¢¡¼¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Mickey & Friends ¡ß King & Prince¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Disney+(¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹) ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ØKing & Prince: What We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù
À¤³¦½é¤ÎÃ»ÊÔ¥È¡¼¥¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¾øµ¤Á¥¥¦¥£¥ê¡¼¡Ù¤Ç1928Ç¯11·î18Æü¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×
²Î¤äÍÙ¤ê¡¢³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºÍÇ½¤òÈäÏª¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç140ËÜ°Ê¾å¤Î½Ð±éºî¤ò¸Ø¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎKing & Prince¤Ï2018Ç¯5·î23Æü¤Ë¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢À¼Í¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê King & Prince ¤È¥ß¥Ã¥¡¼¤Î´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´ñÀ×¤ÎÎ¢Â¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ØKing & Prince: What We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤ÇÀ¤³¦Æ±»þÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÈKing & Prince¤È¡¢¿´¤È¤¤á¤¯ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡È¤Ù¥¹¥Õ¥ì3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥¢¡¼¥È¡£
¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤ÈKing & Prince¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥¢¡¼¥È¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù
