東京都は１１月３日から９日のインフルエンザ定点医療機関からの患者報告数が警報基準を超え、都内全域で大きな流行が疑われる状況になったと２１日、発表した。１定点あたりの患者数は２９．０３人で、昨年より６週早いペースで警報レベルに達した。

都内４１９か所の小児科・内科定点医療機関のうち、３１保健所のうち１２保健所が警報レベルに該当。該当地域の人口は都全体の４６・１８％に達しており、広域的な流行発生の基準を超えた。町田市（５６・１５人）、中野区（５３・９０人）、荒川区（４５・５７人）などで特に報告数が多い。

学校や教育機関での影響も拡大する。９月１日から１１月９日までに報告されたインフルエンザ様疾患の集団感染事例は、１６１６件。臨時休業（学級閉鎖など）は、保育所を除く幼稚園、小中高校などで１１２５件にのぼり、昨年の同時期（９９件）を大きく上回っている。

ウイルスの検出状況では、Ａ型のうちＡＨ３（Ａ香港型）が８５．９％を占め、今シーズンの主流となっている。一方で、前年に多数を占めたＡＨ１ｐｄｍ０９は７．８％にとどまる。

都は、感染拡大防止のため「手洗い、手指消毒、咳エチケットなど基本的な対策の徹底」を呼びかける。体調不良時には早めの受診を促すとともに、高齢者や基礎疾患のある人にはワクチン接種をかかりつけ医と相談するよう求めている。適度な加湿や換気、人混みを避けることも有効だとしている。

都健康安全研究センターでは、最新の流行状況や対策情報を「東京都感染症情報センター」として、毎週更新。注意報・警報の発出時には報道を通じ、注意喚起を行う。都は「例年より早い流行であり、一人ひとりの予防行動が重要」と強調している。