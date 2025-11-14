ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３３）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票によるア・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。２年連続３度目の受賞となり、球団史上最多に並んだ。

満票受賞だった昨年とは違い、今年はジャッジのＭＶＰが危ぶまれていた。来年３月のＭＢＣでは米国代表で同僚になるマリナーズのＣ・ローリー捕手（２８）がいたからだ。今季のローリーは歴史的なシーズンを送った。１５９試合で打率２割４分７厘、捕手＆両打ち選手としては史上最多の６０本塁打を放ち、１２５打点と合わせてリーグ２冠に輝いた。チームを２４年ぶりの地区優勝に導き、オールスター前日の本塁打競争でも捕手では史上初の優勝を果たした。

打率３割３分１厘で首位打者、２年連続５０本塁打となる５３本塁打、１１４打点はローリーに次ぐリーグ２位だったジャッジとの一騎打ちとなる中、ＭＬＢ選手会が発表した選手間投票による「プレーヤー・オブ・ザ・イヤー」（ＭＶＰ）はローリーが選ばれたが、記者投票ではジャッジに敗れ去った。

メジャースポーツの統計を扱う「オプタスタッツ」によると、６０本塁打をマークし、なおかつポストシーズンに進出した選手がＭＶＰを取れなかったのは初めてのことだった。