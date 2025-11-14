歌手の倖田來未が１３日放送の日本テレビ系音楽特番「ベストヒット歌謡祭２０２５」（午後７時）に出演し、その姿にネットは衝撃を受けた。

２５周年アニバーサリーイヤー中の倖田來未は、関西弁で恋心を歌った平成を代表するラブソング「恋のつぼみ」を熱唱。全国大会６連覇中の箕面自由学園高校チアリーダー部「ＧＯＬＤＥＮ ＢＥＡＲＳ」とのコラボパフォーマンスを披露した。

放送当日の１３日に４３歳の誕生日を迎えた倖田。デコルテを出したミニドレス、厚底ヒールサンダルという衣装を着こなし、出演後には自身のＳＮＳにも「ベストヒット歌謡祭ありがとうございました！！４３歳一発目の歌披露！！楽しかったです！」とオフショットをアップした。

ネットは「今日の衣装めっちゃかわいい！！」「ミニドレス最高に可愛かった」「チアのコラボ感動した」「高校生の子と並んでも引けを取らない、むしろ圧倒的オーラでさすが」「２０代の私より絶対見た目年齢若い」「誰かわからんかった」「綺麗」「世代がドンピシャすぎる」「恋のつぼみで泣いちゃった」「ウェーブヘア似合いすぎです」「可愛すぎるプラスチアが凄すぎてどこみたらいいのかわからなかったです」と華やかなステージに圧倒されていた。

倖田は２００４年、映画「キューティーハニー」の主題歌となったヒット曲「ＬＯＶＥ＆ＨＯＮＥＹ」でブレイク。０５年に「Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ」で日本レコード大賞。２０１１年１２月にＫＥＮＪＩ０３と結婚。１２年７月に第１子となる長男を出産した。