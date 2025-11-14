参議院の予算委員会で高市首相は、新たな物価高対策として検討している電気・ガス料金の支援をこれまでより増額する方針を示しました。中継です。

物価高対策について、野党側から「即効性のあるメニューがない」と批判を受ける中、高市首相は電気・ガス料金の支援額をこれまでより増額することで理解を得たい考えです。

立憲民主党・古賀之士議員「電気料金、ガス料金、この厳冬期を見据えて電気・ガスの負担の軽減、これ、どのようなスキームなのか現時点での最新情報を教えていただけないでしょうか」

高市首相「厳しい冬の間も深掘りした支援を行うと、これまでよりもちょっと金額を上げて支援を行う方針でございます。具体的に検討するようにこれは指示をしております」

高市首相はさらに「速やかに経済対策を取りまとめる」とした上で、裏付けとなる補正予算案を国会に提出する考えを強調しました。

また、立憲民主党の古賀議員は、石破政権が掲げた最低賃金を全国平均1500円に引き上げる目標について、高市政権では「数字が見えてこない」と追及しました。

これに対して高市首相は「目標を示すのは難しい。今、明示的に何円まで示すというものはない」と述べました。その上で「物価高を超える賃上げを目指していく」と強調しました。