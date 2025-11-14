¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×³ÚÅ·¤¬185cm±¦ÏÓ¥í¥¢¥ó¥·¡¼¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ò³ÍÆÀ¡¡MLB¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ËºßÀÒ¡¡23Ç¯WBC¤Ç¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð
¥×¥íÌîµå¡¦³ÚÅ·¤Ï14Æü¡¢¥í¥¢¥ó¥·¡¼¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹Åê¼ê¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
26ºÐ±¦ÏÓ¤Ï2021Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï¥í¥Ã¥¡¼¥º¤ËºßÀÒ¡£ÄÌ»»95»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢10¾¡16ÇÔ¡¢3¥»¡¼¥Ö¡¢1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.77¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿2023Ç¯WBC¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¡£1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç2²ó2/3¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶4¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹Åê¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¤Þ¤º¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥«¥ó¥Ú¥ª¥ó¡Ê¡á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£