「ねこ」の車掌とイルミネーションの旅へ！ホワイティうめだ「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」にて、人気キャラクター「すみっコぐらし」との装飾コラボレーション第2弾が開催されます。

2025年11月21日(金)から12月25日(木)までの期間、「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」と題し、広場ごとに特色の異なるクリスマス装飾で「すみっコ」たちがお出迎え！

「泉の広場」には「ねこ」の車掌が運転する汽車が登場するなど、幻想的なフォトスポットが楽しめます。

ホワイティうめだ「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」

開催期間：2025年11月21日(金)〜12月25日(木)

会場：「泉の広場」「サニーテラス」「FARURU間通路」ほか

※入場無料。ホワイティうめだが閉館する夜間〜早朝は観覧不可。

「すみっコぐらし」とのコラボ第2弾となる今回は、各広場の特色に合わせたツリーやポインセチアいっぱいのクリスマス装飾が登場します。

【泉の広場】

「泉の広場」には、「ねこ」の車掌が運転する「泉の広場」行きの汽車が期間限定で運行！

一緒に列車に乗り込めば、まるで「すみっコぐらし」の世界に入り込んだような気分を味わえます。

青く輝くイルミネーションに包まれた幻想的な空間で、素敵な写真を撮影できます。

【サニーテラス】

「サニーテラス」には、王道の赤・ゴールドを基調にした、賑やかで可愛らしいクリスマス空間が出現します。

どこか懐かしい“お菓子の家”や“ソリ”の間がおすすめのフォトスポット☆

「すみっコ」たちのクリスマスパーティーに参加したような、心温まる楽しいひとときを過ごせます。

【FARURU間通路】

「FARURU間通路」は、クリスマスを象徴するポインセチアで彩られます。

ツリーに登ったり、丸太の上でのんびり過ごしたりと、自由気ままに過ごす「すみっコ」たちの姿に癒されること間違いなし！

まるで絵本のような世界でほっと一息つける空間です。

SNSキャンペーン

本イベント限定「ホワイティうめだ×すみっコぐらし」オリジナルアクリルスタンドが、抽選で合計140名に当たるSNSキャンペーンも実施されます。

(1) X

応募期間：2025年11月14日(金)〜11月20日(木)

参加条件：ホワイティうめだ公式X(@whityumeda)をフォロー＆指定投稿のリポスト

当選人数：抽選で40名

(2) Instagram

応募期間：2025年11月21日(金)〜12月25日(木)

参加条件：ホワイティうめだ公式Instagram(@whityumeda)をフォローし、期間内にホワイティうめだ内のクリスマス装飾を撮影のうえ、「＃ホワイティクリスマス2025」を付けて投稿

当選人数：抽選で100名

クリスマス抽選会

2025年12月13日(土)〜25日(木)に開催される「クリスマス抽選会」にも「すみっコぐらし」が登場し、抽選会を盛り上げます。

豪華賞品ラインナップには「すみっコぐらし賞」も用意されています！

お正月ディスプレイも登場

クリスマス装飾の後、2025年12月26日(金)から2026年1月13日(火)までの期間は、お正月ビジュアルの「すみっコ」たちと華やかな松やお花が空間を彩る「お正月装飾」も実施されます。

ホワイティうめだで、「すみっコ」たちと“おちつく”クリスマスのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」の「ホワイティうめだとすみっコぐらしのクリスマス」装飾の紹介でした。

