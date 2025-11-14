Ê¡»ÎÁóÂÁ¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¡È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤®¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¤Î¤ó¤µ¤ó¤È¤â¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ¡Ê32¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»Î¤Ï11Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥©¡¼¥¼¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢13Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¶É¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¡¢¤Î¤ó±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Å·Ìî¥¢¥¤Î¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢Îø¿ÍÌò¤Î¼ï»Ô¹À°ì¤ò±é¤¸¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡ª»£±Æ»þ¤Ë19ºÐ¤«¤é20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤Á¤ç¤¦¤É¡£»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¾®³Ø¹»¤¯¤é¤¤¤«¤é¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ç°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤»¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤«¤é¤Ï¡Ö»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢(Ê¡»Î¤Ï)¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¹¤®¤ÆÃæ³Ø»þÂåÈþÍÆ¼¼¤Ç´õË¾¤ÎÈ±·Á¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡»Î¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡È¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¨¡É¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÈ±¤òÃæ³Ø3Ç¯´ÖÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é±¢¤òÃµ¤·¤Æ¿ÍÌÜ¤òÈò¤±¤Æ¡Ä²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤È¤¤Ï¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼þ¤ê¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡È¤³¤ÎÃæ¤Ç²¶²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¶ù¤ÎÊý¤Ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö(¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î)¤Î¤ó¤µ¤ó¤È¤â»£±ÆÈ¾Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç½ª¤¨¤Æ¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤È¤«¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É30Ñ¤¯¤é¤¤µ÷Î¥¤¬¶õ¤¤¤¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡£¤ª¸ß¤¤Æ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(Åö»þ¤Ï)¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤ÆÁ´Á³ÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£