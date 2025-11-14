株式会社A-Stageが展開するウェルネスブランド「Re・De（リデ）」より、炊飯機能と調理性能を大幅にアップデートした新型電気圧力鍋「Re・De Pot（リデポット）」が登場！

最大1.8気圧の高圧と新採用のセラミックコート内釜により、わずか25分で高級炊飯器のような味わいを実現します。

2025年11月14日(金)より、Re・De公式オンラインショップ、全国の家電量販店などで一般販売が開始されました。

Re・De（リデ）新型電気圧力鍋「Re・De Pot（リデポット）」

価格：19,800円(税込)

発売日：2025年11月14日(金)

販売場所：Re・De公式オンラインショップ、全国の家電量販店、各種ECサイト

カラー：ブラック、ホワイト

「Re・De Pot」が目指したのは、電気圧力鍋の枠を超えた「炊飯革命」です。

2025年夏に実施された応援購入サービス「Makuake」での先行販売では、応援購入総額900万円以上を集め、特にその炊飯機能の進化について「ごはんの味が変わった」など高い評価を獲得しました。

25分でレストラン級の炊き上がり、進化した炊飯体験

最大の特長は、進化した炊飯機能です。

最大1.8気圧の高圧を保ち、100℃以上の高温で一気に炊き上げることで、わずか25分でお米の甘みと香りを最大限に引き出します。

さらに、内釜には遠赤外線効果が高いセラミックコートを新たに採用。

ふっくらと粒立ちの良い、まるで高級炊飯器で炊いたような濃密な味わいを実現しました。

内釜は耐摩耗性も旧モデルと比較して約1.7倍に向上し、より長く安心して使用できます。

プロの火入れを自動再現！進化した低温調理モード

好評だった低温調理モードも大幅に進化しました。

旧モデルの7段階から、30℃〜100℃まで5℃刻みで設定できる15段階へと細かく設定が可能に。

これにより、ローストビーフや自家製味噌、天然酵母パンづくりなど、プロでも難しい繊細な温度管理が求められる調理もボタンひとつで自動再現します。

最大12時間の保温機能も搭載し、ライフスタイルに合わせていつでも温かい料理を楽しめます。

暮らしに溶け込む、洗練されたデザイン

旧モデルで「レッド・ドット・デザイン賞2021」を受賞したデザインのDNAを受け継ぎ、キッチンや食卓にそのまま置いても映える洗練されたたたずまいも魅力です。

フードディレクター・川上ミホ氏監修のオリジナルレシピブックも付属し、毎日の献立に悩むことなく多彩な料理に挑戦できます。

製品仕様

商品名：Re・De Pot（リデポット）電気圧力鍋 2L

型番：EPC01A-20

外形寸法：W288×D222×H244mm

質量：約2.8kg

調理容量：1.2L

呼び容量(満水容量)：2.0L

調理モード：圧力(オートモード、マニュアルモード)、低温調理、温め

自動メニュー：8種

内容物：本体、蒸し台、計量カップ、内がま、内ぶた、電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)

「手間は最小、歓びは最大。」の食卓を提案する、新しい電気圧力鍋。

Re・De（リデ）の新型電気圧力鍋「Re・De Pot（リデポット）」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post わずか25分で高級炊飯器のような味わいを実現！Re・De（リデ）新型電気圧力鍋「Re・De Pot（リデポット）」 appeared first on Dtimes.