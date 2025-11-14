珠玉のコレクションが集結！ロデオドライブ横浜関内店「3rd Anniversary」

ブランド品の販売・買取などを行う「ロデオドライブ横浜関内店」がオープン3周年を迎えます。

これを記念し、2025年11月15日(土)から11月24日(月・祝)までの10日間、全店舗から希少なアイテムが集結する「3rd Anniversary」を開催！

期間中のお買い物に利用できる「3000円OFFクーポン」がもらえるLINE特典も見逃せません。

ロデオドライブ横浜関内店「3rd Anniversary」

開催期間：2025年11月15日(土)〜11月24日(月・祝)

開催店舗：ロデオドライブ横浜関内店

「ロデオドライブ横浜関内店」のオープン3周年を記念した本イベント。

「時を超え、価値を紡ぐ。珠玉のコレクションがここに。」をテーマに、入手が困難な定番モデルや、市場に流通する機会が限られた希少な時計・バッグ・ジュエリーが特別に販売されます。

希少時計・ブランド品の特別販売

イベントの中心企画として、ロデオドライブ全店舗から名門ブランドのコレクションが横浜関内店に集結します。

正規店では購入困難な定番モデルから、製造本数が限られたリミテッドエディション、市場での流通が少ないヴィンテージ品など、希少な逸品が揃います。

ブランド品に初めて触れる方から、希少モデルを探している愛好家まで、幅広い層が楽しめるラインナップです。

希代のマスターピースが集う 時計コレクション

時計コレクションでは、「世界三大時計」として知られるパテックフィリップ、ヴァシュロン・コンスタンタン、オーデマピゲの希少なマスターピースが特別に用意されます。

さらに、ドイツの至宝A.ランゲ＆ゾーネといった、通常では出会うことが難しい希少価値の高い時計も並びます。

定番と限定が一堂に会する エルメスバッグコレクション

エルメスバッグコレクションでは、バーキン、ケリー、ピコタン、ガーデンパーティなど、定番人気の素材・カラーのバッグが中心です。

希少な限定品も含め、バリエーション豊富に展開されます。

永遠に輝く ジュエリーコレクション

ジュエリーコレクションには、ヴァンクリーフ＆アーペル「アルハンブラ」シリーズ、カルティエ「ラブ」シリーズ、ハリー・ウィンストン 「リリークラスター」といった王道人気アイテムが登場。

ブランド最新モデルやノンブランドジュエリーまで、「運命の出会い」を叶える珠玉のラインナップです。

LINEお友だち限定 3000円OFFクーポン

ご愛顧への感謝を込め、ロデオドライブ公式LINEのお友だち登録（または既存のお友だち）で、イベント期間中のお買い物に利用できる「3000円OFFクーポン」がプレゼントされます。

希少なアイテムをお得に手に入れるチャンスです。

全店舗から逸品が集まる特別な10日間！

ロデオドライブ横浜関内店の「3rd Anniversary」の紹介でした。

