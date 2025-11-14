タレントの藤田ニコル（27）が9日配信のABEMA「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」に出演。夫への“嫉妬心”について語る場面があった。

「隣の恋は青く見える」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

スタジオトークでは「嫉妬はする？」とテーマにトークを展開。藤田は「ずっと嫉妬ですね」と告白した。

陣内智則が「どこまでが嫉妬してしまうの？」と質問。藤田は「どこまでなら大丈夫なんだろう？基本は好きだから気になっちゃう。嫉妬という言い方が悪いかも」と返答した。

前田敦子からは「旦那さんは俳優さんでしょ？“ご飯行ってくる”とかは？」と尋ねると、藤田は「気になっちゃう」と笑顔を見せて、「旦那さんがテレビ見てて“この子いいね”と言うのも気になっちゃう」と明かした。

さらに「自分よりも愛犬とか言ってたら気になっちゃう」と告白すると、共演者たちは「ワンチャンにも！？」と驚きの声をあげた。