橋下徹弁護士が１４日、Ｘ（ツイッター）に投稿。高市早苗首相が国会答弁で台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と発言し、これに中国の駐大阪総領事がＳＮＳに「汚い首は斬ってやる」と投稿した問題で、橋下氏は「『汚い首を斬ってやる』と常識外の発言を行った中国外交官に対して、ペルソナノングラータも発動できない高市政権。これで国旗損壊罪を制定？なんやそれ？」と投稿した。

「高市さんの大応援団の対中国強硬派・勇し派は高市さんを媚中・親中・弱腰と批判せえへんの？これ石破さん、岸田さん、林さんたちがやったら猛批判してただろうに」とも記した。

橋下氏は「高市政権の最大の懸念点」として、「この無責任な強硬派を意識しすぎて、戦略なき威勢のよさを出してしまうこと。日本の国力も考えずに、存立危機事態発言をやってしまったことが典型」との見解を記した。

「その後、火消しに追われた。そして中国総領事にあそこまで言われても何もできず。これは高市さんの存立危機事態発言が悪かったと認めたにも等しい。対中強硬派は高市さんを何も批判せず」とした。

中国側が国会発言に強く反発していることに「中国に非常に勇ましかった高市政権とその大応援団は、さてどう対応する？これが威勢のよさだけで発言してしまう高市政権の超弱点」とも投稿した。