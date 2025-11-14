約21cmのビッグサイズ！e-BANPRESTO『学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 雨夜 燕』

『学園アイドルマスター(学マス)』に登場する初星学園生徒会副会長「雨夜 燕」が、大きいサイズのぬいぐるみ『もふぐっと ちびぐるみ』になって登場！

「雨夜 燕」のおなまえ入りバッグとセットになった「学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 雨夜 燕」が、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内の『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』にて、2025年11月14日(金)11時より予約受付が開始されます。

e-BANPRESTO『学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 雨夜 燕』

価格：7,500円(税込)(送料・手数料別途)

予約受付開始：2025年11月14日(金)11時〜

商品お届け：2026年7月お届け予定

販売場所：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内、『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』限定

スマートフォン・PC用ゲームアプリ『学園アイドルマスター』に登場する「雨夜 燕」。

初星学園生徒会副会長であり、「学園No. 2のアイドル」としての実力とプライドを持つ彼女。

自分にも他人にも厳しい一方で面倒見が良いという一面も持つ、魅力的なアイドルです。

そんな「雨夜 燕」が、約21cmの大きいサイズ『もふぐっと ちびぐるみ』になりました☆

セットには「雨夜 燕」のおなまえが入った専用バッグ（約21cm×17cm×10cm）も付属します。

『もふぐっと ちびぐるみ』をバッグに入れて、一緒にお出かけを楽しめる特別なセットです！

『ちびぐるみ』は、「ち」びっとフォルムが愛くるしい！まっすぐな瞳に「び」びっときちゃう！がコンセプトのぬいぐるみブランド。

今回は大きい「もふぐっと」サイズでの登場です。

生徒会副会長とのお出かけが楽しめる、ファン必見のアイテム。

『e-BANPRESTO(イーバンプレスト)』の「学園アイドルマスター もふぐっと ちびぐるみ＆バッグセット 雨夜 燕」の紹介でした。

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

