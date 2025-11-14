大谷翔平・4度目MVP「（受賞は）当たり前」「史上最高の選手」現地ファン称賛 「日本人の誇り」街では号外、日本郵便は記念切手発売へ
メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が快挙です。3年連続4度目のMVPを満票で受賞しました。現地のドジャースファンたちは…
記者
「大谷選手、4度目のMVPに輝きました！」
ファン
「史上最高の選手ですから、（受賞は）当たり前です。投手と打者、それぞれでトップレベルということがすごいです」
大谷選手の壁画を描いたロバート・バルガスさん
「サイ・ヤング賞やワールドシリーズのMVPなど、彼にはまだ成し遂げるべきことがたくさんあります。達成できるのかではなく、いつ達成するのかというだけです」
ファンたちは来シーズンの活躍にも期待を寄せています。
東京では…
「すごいですね。日本人の誇りですよね」
「うちの息子も『大谷、大谷』と言っているので、子どもたちに夢を与え続けてもらいたいな」
一方、日本郵便は、4度目のMVPを記念した切手セットを発売します。全国の郵便局やネットショップで、今月20日から申込を受け付けます。商品は受注生産で、価格は送料を含め8910円です。