メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が快挙です。3年連続4度目のMVPを満票で受賞しました。現地のドジャースファンたちは…

記者

「大谷選手、4度目のMVPに輝きました！」

ファン

「史上最高の選手ですから、（受賞は）当たり前です。投手と打者、それぞれでトップレベルということがすごいです」

大谷選手の壁画を描いたロバート・バルガスさん

「サイ・ヤング賞やワールドシリーズのMVPなど、彼にはまだ成し遂げるべきことがたくさんあります。達成できるのかではなく、いつ達成するのかというだけです」

ファンたちは来シーズンの活躍にも期待を寄せています。

東京では…

「すごいですね。日本人の誇りですよね」

「うちの息子も『大谷、大谷』と言っているので、子どもたちに夢を与え続けてもらいたいな」

一方、日本郵便は、4度目のMVPを記念した切手セットを発売します。全国の郵便局やネットショップで、今月20日から申込を受け付けます。商品は受注生産で、価格は送料を含め8910円です。