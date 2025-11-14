“悪口漫才”でM−1グランプリ2022王者に輝いた、ウエストランド井口浩之（42）が、12月18日に初の著書「悪口の悪口を言うな！」（Gakken）を出版する。

「令和になってもまだ変わらないアレ、いいかげん変われ！」「売ってるから買ったのに……どうすればいいの!?」「自信たっぷりの新人店員は恐ろしい」「これ以上、お祭りやイベント。必要なくない？」「方言で盛り上がる風潮、絶対何か間違ってる」

井口がこれまで、メディアなどを通じて放ってきた「悪口」「愚痴」から厳選。日常で抱いた違和感や気づきを面白おかしくつづっている。また、世の中が別の見方になるきっかけになり、一見退屈な日常が面白く思えたり、他人や物事にいっそう興味を持つことができる。

12月16日には東京・芳林堂書店高田馬場店でサイン本お渡し会も開かれる。

◆井口浩之（いぐち・ひろゆき）1983年（昭58）5月6日、岡山県津山市生まれ。津山西中、津山商の同級生の河本太（41）と08（平20）にお笑いコンビ、ウエストランド結成。コンビ名は津山市のショッピングセンターの名称から。12、13、14年に「THE MANZAI」認定漫才師。22年（令4）のM−1グランプリ2024優勝。157センチ。血液型B。