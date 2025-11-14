晴れの日のお散歩が大好きだという柴犬が、雨の日にはまったく違う態度を見せる様子が注目されています。そのギャップに、思わず笑顔になる人が続出。

投稿は記事執筆時点で166万再生を突破し、「思った以上に感情失せてて笑える」「限界無表情ｗｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：散歩が大好きな犬→『晴れの日』と『雨の日』を比較した結果…わかりやす過ぎる『態度』】

晴れの日のらんまるくん

YouTubeチャンネル『柴犬らんまる』に投稿されたのは、柴犬の男の子「らんまる」くんのお姿。のどかな環境で穏やかに暮らしているというらんまるくんは、晴れの日と雨の日で態度が激変するんだとか。

ある晴れた日のらんまるくんは、起きてくると飼い主さんの元へやってくるなり、前足でちょんちょんして撫でてアピール。舌をぺろりと出し嬉しそうな表情からは、お散歩が待ちきれない気持ちが伝わってくるよう。期待に満ちたキラキラした瞳がとても印象的です。

雨の日のらんまるくん

しかしここで一転、今度はある雨の日の様子が。晴れの日のらんまるくんとは別犬のように、雰囲気はガラリと変わるのでした。ソファの上で背筋を伸ばし、じっとお座りするらんまるくん。前を向いたまま微動だにせず、まるで時間が止まったかのようです。

実はらんまるくん、雨に濡れるのが苦手なんだとか。そのため、雨の日にはお散歩には行きたくないという意志を見せるのだといいます。目を合わせないようにしているのか、視線はゆっくりと下へ落ち、どんよりとした空気をまとっていたそう。

構ってみても…

暗い表情でほとんど動かない姿からは、「雨でがっかりした」という気持ちがひしひしと伝わってくるようで、晴れの日とのギャップに思わずクスッと笑えます。飼い主さんが優しく頬や首元を撫でても顔をそっとそむけ、どこか「今日は遠慮しておきたい…」と思っているご様子。

更に、目の前におもちゃを投げられても遊ぼうとしないらんまるくん。頑なに動かない姿勢からは、感情がどこかに行ってしまった“無”の状態にすら見えます。晴れの日の明るい表情との差が際立ち、らんまるくんの素直さが伝わってくるのでした。

投稿には「人生の楽しみを完全に奪われた人の表情そのもの」「悲しい遠い目してるの草」「遊ぼうとしても無反応なの面白い」「表情も晴れないらんまるw」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『柴犬らんまる』では、らんまるくんの日常が多数投稿されています。豊かな表情や柴犬の魅力に癒されたい方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。