あまりに微笑ましいわんこと女の子の光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万回再生を突破し、「人間にしか見えない」「幸せの宝石箱」「羨ましい光景です」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ソファで人間のようにくつろぐ大型犬→1歳の女の子が近づいて…あまりに尊い『真似っ子する光景』】

うにくんとおからちゃん

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃんと暮らしています。2匹は、普段からとっても仲良し！この日は珍しくワンプロをして遊んでいたそうです。

白熱した戦いを満喫した2匹は、疲れてしまった模様。気が付くと、ハアハアと息を弾ませながら並んで休んでいたといいます。ちょっぴり休んでお腹を満たしたあと、うにくんがおもちゃで遊び始めました。一人遊びに夢中のうにくんに配慮したおからちゃんは、気になりつつも目線を外すように努めていたそうです。

2歳の女の子「ほの」ちゃん

しばらくすると、一人遊びに飽きたうにくんは退散。そのはずみでおもちゃがおからちゃんの目の前に転がり、やっと拝借することが出来たといいます。そんな中、ご家族の一人娘である『ほの』ちゃんは、仰向けになって足をジタバタさせていたそう。まだまだ遊び足りないほのちゃんは、元気が有り余っていたのでした。

一方、おもちゃで遊べたおからちゃんは、満足そうにソファの上へ。ゴロンと仰向けになると、後ろ足を全開にして豪快な寝姿になったといいます。あまりに人間臭い姿に、思わず笑ってしまいそう…！

人間のようにくつろぐ大型犬

リラックス状態で前歯が出たまま熟睡してしまったおからちゃん。おからちゃんの寝姿があまりに魅力的だったからか、ほのちゃんがいそいそと近づいてきました。そして、そっと隣に腰を下ろすと…。

おからちゃんの真似をして、足を全開にしたといいます。そして、おからちゃんに寄り添うような体勢でお昼寝。楽しくなってしまったのか、ほのちゃんは満面の笑みを浮かべていたそう！

人間みたいなおからちゃん、わんこの真似をするほのちゃん、どちらもとっても可愛いワンシーンなのでした♡

この投稿には「３人とも可愛い～」「めっちゃ癒されました」「理想的とも言える環境ですね」などの温かなコメントが寄せられています。うにくん＆おからちゃん＆ほのちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。