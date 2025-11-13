13日からガソリンの暫定税率廃止に向けた補助金の上乗せが始まりました。石川県内のガソリン小売価格はどう変わったのでしょうか。



13日、金沢市内のガソリンスタンドで、給油していたこちらの男性。



レシートを見てみると…



ガソリンスタンドの利用客：

「152円だから安いですね。あ、そうかきょうからだもんね。かなり助かりますね」

13日から始まった、ガソリン価格を抑える補助金の増額。





こちらのガソリンスタンドでは、さっそく補助金分と同額の、1リットル当たり5円の値下げを行っていました。ワンダフルセルフ高尾・坂尾 修一 所長：「きょうはやっぱり、いつもより多く来ていただいている感じがします。きょうからやっぱり補助金が出たという影響で、価格が5円、きのうより下がっているというところもあって」12月末に廃止される、1リットル当たり25.1円の暫定税率。

これに向け、13日から2週間ごとに、石油元売り会社への補助が少しずつ増額され、市場の混乱を抑えながら、段階的に価格が引き下げられます。



12月11日には、1リットル当たり25.1円の補助金が投入され、暫定税率が廃止された後と同じ小売価格となる予定です。



一方で、こうした意見も。



ガソリンスタンドの利用客：

「もう少し早めに下げてもらえたら、うれしかったですね」



また、輪島市のガソリンスタンドでは…



輪島のガソリンスタンド利用客：

「5円てすごいね、うれしいです。今まで高かったし、少ししか走らなかったけれど、遠出できる。だからうれしいです」



こちらのスタンドは、補助金増額前の在庫が残っていましたが、それでもこの日から値下げに踏み切りました。

輪島丸善リバーサイド二ツ屋SS・山下 公美 主任：

「まだまだこれから、能登を復旧復興していかなければならないんですけれども、燃料オイルは欠かせないものなので、すこしでも安く提供して、少しでも役に立ててもらえればと思います」



輪島のガソリンスタンド利用客：

「遠く金沢とか、遠くの方に避難している人のところへ行ったりするのには、ありがたいかなと思います」



街と街、人と人を結ぶための大切な燃料・ガソリン。



価格の引き下げが、被災地の復興加速への原動力になることが期待されます。