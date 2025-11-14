お笑い芸人の陣内智則（51）が9日配信のABEMA「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」に出演。過去に恋愛絡みで“嫉妬”した後輩イケメン芸人について語る場面があった。

「隣の恋は青く見える」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

スタジオトークでは「嫉妬はする？」とテーマにトークを展開。陣内は「俺は（嫉妬）しないと思ってたのよ」と口にした上で、過去の恋愛絡みの“嫉妬”エピソードを話し始めた。

昔、当時付き合っていた彼女と後輩芸人のチュートリアル・徳井義実と花火をしたという。その際に徳井がビールを飲むと、彼女は「ちょっと私も飲みたいかも」と言って、徳井が飲んでいたビールを飲んで、結果的に間接キスが起こってしまったようだ。

陣内自身、徳井は悪くないと分かりつつも「これは俺、誰にどう言うたらええの…ずっと嫉妬したまま」とモヤモヤしたと回想した。

後日、徳井本人に「あの時、お前のビール飲んでたんだぞ」と伝えると、徳井も申し訳なさそうに「僕もちょっと気を使ったんですけど…」というやりとりがあったことも明かした。