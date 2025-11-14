超特急・草川拓弥、ファンへの想いを大切にする“研究家”姿を披露 圧倒的なビジュアルで表現
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が、きょう14日から開始するパーソナライズヘアケアブランド「MEDULLA（メデュラ）」とのコラボレーションキャンペーンに起用された。
【画像】圧倒的ビジュアル！クールな表情で試験管を手にする草川拓弥
草川は、ファンへの想いを大切にする“研究家”として登場。洗練されたラボ空間で、髪に触れながら静かにたたずむ姿は、ひとりひとりの髪の悩みに寄り添い、数万通りの処方から“その人だけの答え”を導き出す研究者そのもの。
さらにWEB CMでは、調合したシャンプーの液が垂れ落ちる瞬間に世界が色づき、髪と表情に生命感が宿る――そんなMEDULLAの世界観を、圧倒的なビジュアルで表現している。
草川は、1994年11月24日生まれ、東京都出身。2008年にドラマ『貧乏男子 ボンビーメン』で俳優デビュー。12年、超特急に加入し、メインダンサーに。俳優としても活躍し、主演ドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜 深0：15、フジテレビ：毎週木曜 深0：45）など多数出演中。
【画像】圧倒的ビジュアル！クールな表情で試験管を手にする草川拓弥
草川は、ファンへの想いを大切にする“研究家”として登場。洗練されたラボ空間で、髪に触れながら静かにたたずむ姿は、ひとりひとりの髪の悩みに寄り添い、数万通りの処方から“その人だけの答え”を導き出す研究者そのもの。
草川は、1994年11月24日生まれ、東京都出身。2008年にドラマ『貧乏男子 ボンビーメン』で俳優デビュー。12年、超特急に加入し、メインダンサーに。俳優としても活躍し、主演ドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜 深0：15、フジテレビ：毎週木曜 深0：45）など多数出演中。