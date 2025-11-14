ラッパーのちゃんみな（26）がプロデュースする女性7人組「HANA」のKOHARU（20）が、13日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。グループ内の驚きの“ルール”を明かした。

SKY―HI率いる芸能事務所「BMSG」が主催し、ラッパーのちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション「No No Girls」から生まれた「HANA」。この日番組では、「恋愛お悩み相談！教えてTAKAHIRO先生」として恋愛トークを展開した。

交際相手の話題になり、KOHARUが「HANAっていうのはちゃんみなさんの面接があるので」と漏らすと、番組MC「南海キャンディーズ」の山里亮太は「面接って何？」とびっくり。KOHARUは「例えば、私たちが好きになった人がいます。お付き合いしたい人がいます。そしたら、ちゃんみなさんに“この人です”って1回確認してもらって」と打ち明けた。

そして「ちゃんみなさんがいいよって言ったらいいんです」というKOHARUに、JISOOが「ちゃんみなさんとSKY―HIさんがイイって言ったらイイ」と補足。山里が「そこまでプロデュースしてくれるの？」と驚くと、KOHARUは「だからまず、ちゃんみなさんとSKY―HIさんを前にして、ちゃんとしゃべれる男かどうかっていう」と語っていた。