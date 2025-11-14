“グラビア界最強ボディ”榎原依那、圧倒的大反響を受け『ヤングアニマル』再び登場
“グラビア界最強ボディ”の呼び声高いグラビアアイドルの榎原依那（28）が、『ヤングアニマル』（発売中）で表紙と巻頭グラビアを飾った。圧倒的反響を受けての再登場となり、秋の気配が深まる季節感とともに、少し伸びた髪の柔らかな雰囲気が誌面を彩る。
榎原はこれまで数多くの誌面で話題を集めてきた存在で、メリハリのあるスタイルと透明感のある表情でファンの支持を広げている。今回のグラビアでは、季節の移ろいとともに変化する空気感を意識したカットが並び、ゆったりとした空気の中で魅せるナチュラルな姿が印象的だ。
【写真】美ボディ炸裂！圧巻のスタイルを披露した榎原依那
最新号には特別ふろくとして「榎原依那」両面クリアファイルが付属する。
