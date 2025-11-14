【松のや】「豚テキ」にするか、いや「鶏テキ」か…豚肉と鶏肉の２種類から選べる「にんにく醤油の揚げる豚テキ・鶏テキ定食」販売
とんかつ専門店「松のや」は、2025年11月19日（水）午後3時から、「にんにく醤油の揚げる豚テキ定食」「にんにく醤油の揚げる鶏テキ定食」の発売を開始する。※文中価格は全て税込
◾️カラッとジューシーに揚げた肉は食べ応え抜群
にんにくをたっぷり使用し、濃厚ダレが肉の旨味を引き立たせた「にんにく醬油の揚げる豚テキ・鶏テキ」は、リピート必至の逸品。特製の粉をまぶし、カラッとジューシーに揚げた肉は、想像よりも柔らかく食べやすいのが特徴。肉の甘みと旨みをしっかり堪能できるため、ライスが自然に進んでしまうのも魅力の一つ。肉は「豚肉」「鶏肉」の2種類。甘みのある素揚げキャベツとの相性も抜群だという。
どちらも税込1,050円
・商品名
にんにく醤油の”揚げる”豚テキ定食 1,050円
にんにく醤油の”揚げる”鶏テキ定食 1,050円
単品 にんにく醤油の”揚げる”豚テキ 830円
単品 にんにく醤油の”揚げる”鶏テキ 830円
※店内・テイクアウトの税込価格は同一
※テイクアウト可能。テイクアウトのみそ汁は、別途料金が発生
※株主優待券も上記メニューに使用できる（単品は除く）
・発売日
2025年11月19日（水）午後3時
・対象店舗
一部店舗を除く全国の松のや
※高速PA店舗、松屋・松のや併設店を除く（沖縄店舗は導入）
にんにく醤油の”揚げる”豚テキ定食
にんにく醤油の”揚げる”鶏テキ定食