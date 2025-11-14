ＭＬＢの主要表彰式典が１３日（日本時間１４日）、米国ネバダ州ラスベガスで行われ、イベントに先立って、同会場でレッドカーペットが行われた。カジュアルなジャケット姿で登場したカブスのピート・クローアームストロング（ＰＣＡ）外野手は、今永昇太投手と球団が相互オプションを行使したことに、驚きを隠さなかった。

「残念だよ！ 我々は皆ショータが好き。契約のことはよくわからないけど、今永はメジャーでも最高の左腕の１人だと思う。確かに（相互オプションは）興味深く感じた。彼にとってベストを願っている。彼は、きっと道をみつけるはずだ」と語った。

直前にはドジャーズ大谷翔平の満場一致でのＭＶＰ獲得の一報が広まった。

「もう少し互角に戦って苦しめられたら良かったけど、彼が立て直して”大谷らしい”シーズンを送るのは時間の問題だった。毎日プレーして、これからもベストでありつづけるだろう。また満場一致のＭＶＰって聞くと、そろそろ”うんざり”って思い始めるかもしれない。でも、彼は驚異的だし、彼と対戦することも大好き」と語った。

今季、ＰＣＡは「３０―３０」と奮闘した。「ギリギリだったけどね。５０―５０は凄い数にみえるけど、可能性があるとも思う。将来、更に成長したら、出来るんじゃないかと思うけど、やっぱり、ショウヘイがフィールドでやっていることを競うのは、とても大変なことだよね」と、大谷に刺激を受けていた。