３年連続４度目のＭＶＰに輝き、大谷は電話記者会見で「光栄なことだし、満票で評価してもらったというのも、僕としてはすごく特別なこと」と穏やかに語った。

昨季はメジャー初の「５４本塁打、５９盗塁」の偉業を成し遂げた。それでも、さらなる進化を求め、変化をためらわない。例えば、バット。「もっともっといいバッティングを求める中で、こっちの方がいいんじゃないかなと思った時は変える」と言い、昨季より０・５インチ（約１・３センチ）長い３４・５インチ（約８７・６センチ）、０・５オンス（約１４グラム）重い３２オンス（約９０７グラム）のバットを主に使った。

２季ぶりに投手に復帰した一方、打者としても大リーグで２３年ぶり、史上６人目となる２年連続の５０本塁打を達成。レギュラーシーズン最終戦で自己最多となる５５号に到達した。ポストシーズンでも８本塁打を放ち、ドジャースの球団初のワールドシリーズ（ＷＳ）連覇に貢献した。

今季は３月１８日に東京で開幕し、ＷＳでは１１月１日に敵地のカナダ・トロントで歓喜のゴールを迎えた。「自分がいいシーズンを送れれば、チームが勝てる」。自身の奮闘が、勝利につながったことを喜んだ。（帯津智昭）