¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤È´Ú¹ñ¤ÎÎ¾À¯ÉÜ¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö13Æü¡¢10·îËö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÀ®²ÌÊ¸½ñ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬¹ñËÉÈñ¤ò¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÈæ¤Ç3.5¡ó¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÁá´ü¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë·×²è¤Ç¹ç°Õ¡£´Ú¹ñ¤Î¹¶·â·¿¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Î·úÂ¤¤òÊÆ¹ñ¤¬¾µÇ§¤¹¤ë¤È¤âÌÀµ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Îò²À»Íì¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Ï14Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÊÝÍ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¸¶Àø¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç·úÂ¤¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÊÆÂ¦¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤ÏÆüËÜ¤È¶¥Áè¾ò·ï¤¬Æ±¤¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ì±À¸ÍÑ¤Î¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤ä»ÈÍÑºÑ¤ß³ËÇ³ÎÁºÆ½èÍý¤Î¸¢¸Â¤ò´Ú¹ñ¤¬ÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÊÆÂ¦¤¬»Ù»ý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£À®²ÌÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë·×250²¯¥É¥ë¡ÊÌó3Ãû8600²¯±ß¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÀ½ÁõÈ÷ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ø¤Î¾ÍèÅª¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÈÆ±µ¬ÌÏ¤ÎËÇ°×ÎÌ¤ò»ý¤ÄÂ¾¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉÔÍø¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤È¤·¤¿¡£