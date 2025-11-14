À¾ÍÎÃËÀ¤«¤éÀº»ÒÄó¶¡¤ò¼õ¤±Ì¤º§¤Ç½Ð»º¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¡È5¥«¹ñ¸ì¡É¤òÁà¤ëÂ©»Ò¤ÎÅ·ºÍ¤Ö¤ê¤ò¹ðÇò
´Ú¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¸ì³ØÅ·ºÍ¤Ö¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÅÄ¾®É´¹ç¡¢Àº»ÒÄó¶¡¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥ï¥±
11·î13Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿tvN STORY¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø³Æ²ÈÉ×ÉØ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·ëº§20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥ß¥ó¤È¡¢¡È¥Ï¥í¥×¥í½Ð¿È¡É¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¥ë¥ß¥³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¥Ç¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÆ£ÅÄ¾®É´¹ç¤ÎÂ©»Ò¡¦¥¼¥ó¤¯¤ó¤Î¶á¶·¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¥¼¥ó¤¯¤ó¤¬Ëþ4ºÐ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤Ï6ºÐ¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿²Î¼êKCM¤Ï¡¢¥¼¥ó¤¯¤ó¤ò¡Ö¸ì³Ø¤ÎÅ·ºÍ¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢Ã«¥ë¥ß¥³¤µ¤ó¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¼¥ó¤¯¤ó¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿ºÍÇ½¤Ë¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥¼¥ó¤¯¤ó¤ËÆüËÜ¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¡Ö¥¼¥ó¤È¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤éÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Ç²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢½Ð±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ï¡Ê¥¼¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ËÊì¸ì¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¼¥ó¤¯¤ó¤¬2¤Ä¤Î¸À¸ì¤ò¼«Á³¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¼¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Ê¤ó¤È5¥«¹ñ¸ì¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤ò°ìÁØ¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þÆ£ÅÄ¾®É´¹ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1979Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡£2007Ç¯¤Î´Ú¹ñKBS2¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¡£40Âå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢»ÒµÜÇ¯Îð¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ö48ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¼«È¯Åª¤Ë¡ÈÌ¤º§¤ÎÊì¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Àº»Ò¥Ð¥ó¥¯¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿À¾ÍÎÃËÀ¤ÎÀº»ÒÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÇ¥¿±¤·¡¢2020Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¤Ç3200g¤ÎÃË»ù¥¼¥ó¤¯¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£