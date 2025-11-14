11月14日の「World Diabetes Day（世界糖尿病デー）」に合わせ、江崎グリコやロート製薬、道頓堀商店会などがタッグを組み、「道頓堀グリコサイン」（大阪市中央区道頓堀）で特別映像を放映するなど多彩なプログラムで『糖質ケア』の重要性を呼びかける。11月18日まで。

世界糖尿病デー「糖質、摂りすぎも減らしすぎもあきません！」道頓堀グリコサイン前で＜2025年11月11日 大阪市中央区＞

IDF（国際糖尿病連合）によると、糖尿病の脅威は全世界で増大しており、2025年4月現在、世界の成人（20〜79歳）で糖尿病をかかえる成人の数は、9人に1人に相当する5億8900万人に増加したことが示された。





さらに、8人に1人に相当する6億3500万人が、インスリンの分泌不足などによって血糖値が慢性的に高くなる「2型糖尿病」を発症するリスクの高い状態だという。

道頓堀商店会会長・上山勝也さん（串カツだるま・会長兼社長）は、「道頓堀とグリコさんは長いお付き合い。世の中から糖尿病の患者や予備軍をなくしましょう。糖質は本来、エネルギー源ですが、摂りすぎも減らしすぎもあきません」と話し、商店会有志を中心に、関係者が道頓堀川の遊歩道・とんぼりリバーウォークを練り歩いた。

「さあ、みなさん頼んまっせ！」道頓堀商店会・上山勝也会長（手前）を先頭に、糖尿病に対する理解と予防を呼びかけた

日本糖尿病学会は昨年（2024年）、糖尿病診断ガイドラインを改定し、炭水化物（糖質）の制限を加えた。糖質（主にごはん、パン、麺類など）の量を制限し、必要とする総エネルギー量をその他の食品（肉、魚、脂肪など）で賄うようにすれば血糖値の上昇を抑えることができる、というもの。

「串かつだるま」ビルはイメージカラーのブルーにライトアップ

江崎グリコ健康マーケティング部・梅林卓也部長はこれを踏まえ、「糖質が全面的に“悪”なのではなく、体の活動には必要な要素であり、 食事をコントロールしながら、糖質とうまく付き合っていくこと。1食あたり10〜40グラム、デザートは10グラムをめどに、 1日70〜130グラムを目標にしていただけたら」と呼びかけた。

そもそも、糖尿病って…この認識を持つことが重要

江崎グリコ健康マーケティング部・梅林卓也部長「糖質が全面的に“悪”なのではなく、体の活動には必要な要素であり、 食事をコントロールしながら、糖質とうまく付き合って」と呼びかけた

そして、大阪・道頓堀のグリコサインが期間限定（〜11月18日）で、世界糖尿病デーの特別バージョンに。大阪府広報担当副知事・もずやん（大阪府公式マスコットキャラクター）による糖質ケア解説映像を放映している。点灯時間は17時30分〜24時。

ロート製薬が運営するカフェ&レストラン「ロートレシピ」（大阪市北区茶屋町・梅田NU茶屋町プラス店）では、大阪府が推進する「V.O.S. （野菜たっぷり・適油・適塩）」基準を満たし、さらに糖質量も40グラム以下に抑えた「V.O.S.＋糖質ケア」の特別メニューを考案、11月26日まで提供している。

■「World Diabetes Day」世界糖尿病デー



世界に広がる糖尿病の脅威に対応するために1991年にIDF（国際糖尿病連合）とWHO（世界保健機関）が制定。2006年12月20日に国連総会で「糖尿病の全世界的脅威を認知する決議（UN Resolution 61/225）」が全会一致で採択され、公式に認定された。



11月14日は、すい臓から分泌され、血糖値を下げるホルモン「インスリン」を発見したカナダのバンティング博士の誕生日でもある。現在、世界160カ国から10億人以上が参加する世界でも有数の疾患啓発の日となり、この日を中心に糖尿病の予防や治療継続の重要性について発信する機会になっている。キャンペーンには、青い丸をモチーフにした「ブルーサークル」が用いられている。