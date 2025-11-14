雨の日もアウトドアもおまかせ！長時間背負っても疲れにくい！【ロゴスパーク】レインカバー付きバックパックでアウトドアも快適に！万能リュックが旅にも通勤にもピッタリ！Amazonで絶賛販売中！
雨の日もアウトドアもおまかせ！長時間背負っても疲れにくい！【ロゴスパーク】万能リュックが旅にも通勤にもピッタリ！Amazonで絶賛販売中！
アウトドアブランド LOGOS Park から、Mサイズのデイパック が登場！適度なサイズ感で、トレッキングや登山、ハイキング、ウォーキング などのアウトドアアクティビティはもちろん、普段使いにも最適。
フロントにはバンジーコードを搭載 し、ジャケットやタオルなどを手軽に固定可能。さらに、クッション性のあるショルダーストラップと背面パッドにより、長時間の使用でも快適な背負い心地だ。
レインボーポケットには専用のレインカバーが付属しており、突然の雨でもバッグ全体をしっかり保護。天候を気にせず安心して使用できる。
シンプルで洗練されたデザインのブラックカラー は、アウトドアはもちろん、通勤・通学や旅行にもおすすめ。機能性とスタイルを兼ね備えたデイパックで、アクティブな毎日をサポート。
