大リーグ機構（MLB）が主催する「MLB アワード ショー」が13日（日本時間14日）、米国ネバダ州ラスベガスで行われ、ア、ナ両リーグを合わせたベストナインに相当する「オールMLB」を発表。ドジャース・山本由伸投手（27）が先発投手部門でファーストチームに選出された。日本投手の同チーム選出は20年のダルビッシュ、21〜23年の大谷翔平に続いて3人目の快挙となった。

山本はメジャー移籍2年目の今季、米国では初めての開幕投手を務め、先発ローテを外すことなく30試合に登板。12勝8敗、防御率2.49、18度のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）と安定感抜群の数字を残した。オールスターにも初選出され、9月6日（同7日）のオリオールズ戦では9回2死までノーヒットノーランを続けるなど、記憶にも記録にも残る活躍を見せた。

ポストシーズン（PS）でも6試合に登板。5勝1敗、防御率1.45。ワールドシリーズ第2戦で01年のシリング（Dバックス）以来24年ぶりとなるPS2試合連続完投を記録。第6戦で6回1失点、連投となった第7戦2回2/3を無失点の好投で3勝目を挙げ、日本選手としては2009年の松井秀喜（ヤンキース）以来、16年ぶりとなるシリーズMVPに輝いた。

山本の他にはフリード（ヤンキース）、クロシェット（レッドソックス）、スキーンズ（パイレーツ）、スクバル（タイガース）とそうそうたるメンバーが並んだ。