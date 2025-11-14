杜このみ、秋の“ミニ丈”私服コーデに反響 セットアップは夫・高安関からの贈り物「大人可愛い」「スタイル抜群」「高安関のファッションセンスも最高」
歌手の杜このみ（36）が12日、自身のインスタグラムを更新。「今日は貸切イベントで歌わせて頂きました たくさんのお客さまに温かいご声援を頂き、幸せなお時間でした」と近況を伝えるとともに、この日の私服コーデを披露した。
【写真】「スタイル抜群」「足長い〜」夫・高安関からの贈り物も使った杜このみの“ミニ丈”私服コーデ
杜は「来週からグッと寒くなって冬に近づくようなので、今のうちに…！と私服はお気に入りの秋服を着ました スタッフの皆さんから褒めて頂いたので、嬉しくてお写真投稿します」と話し、2枚の全身ショットをアップ。
タートルネックのトップスにジャケット×ミニ丈ボトムスのセットアップ、足元にはニーハイソックスとロングブーツをあわせ、スラリとした美脚が際立つ。普段ステージなどでは着物姿のイメージが強く、新鮮な印象を与えている。
ブラウンを基調にした濃淡のメリハリあるコーディネートで、キャップ、『MIU MIU』のバッグといった小物もアクセントになっている。
セットアップは、夫で大相撲の高安（※高=はしごだか／35）からのプレゼント品だと明かし「お気に入り」の「大切なお洋服です」と話していた。
この投稿に対し、ファンからは「秋の装いお上品でカワイイ」「スラ〜ッとスタイル抜群なのでとにかくミニが良く似合います」「足長い〜」「高安関のセンスにも感服」「奥様に似合う服をわかっているなんて、素敵すぎます」「ブラウン系で大人可愛いですね」「そろそろ、モデルデビューしちゃいますぅ!?」など、絶賛コメントが相次いで寄せられている。
杜と高安は、2020年8月に結婚を発表。21年2月に長女（4）、22年8月に長男（3）が誕生している。
