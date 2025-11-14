秒速１億円稼ぐ男・与沢翼、家具605万円購入で紹介 適当に選び「マジでセンスないかもです」
「秒速で1億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏（43）が、自身のXを更新し、ソファやテーブル、ベット、作業デスク、シャンデリアなど計605万円で購入した家具を紹介した。
【写真】「センスないかも」ソファ100万、ベッド200万…与沢翼が買った家具
2018年に3億6800万円で購入した家の間取り図を先日紹介していた与沢氏は「大塚家具に605万円振込ました。ってか山田電機に振込でした」と報告。
「今回の家具は、通販サイトから現物を見ずに、超適当に選びました。マジでセンスないかもです。下の方に購入品一覧を載せておきます。マスターのベッドが200万、ソファーが100万とかそんな感じ」と購入した家具を公開。
続けて「本当は内装工事入れたかったけど、そうすると数か月は家が使えなくなるので、(仮)という形の家具です。寝れればとりあえず何でもいいです。将来いつかまた内装入れましょう」とし、「これで11月21日〜12月28日までは家に滞在できます。長期ホテルだと今回の家具代と同じくらいかかりますしね」と伝えた。
■与沢翼プロフィール
投資家兼個人事業主。1982年11月11日、埼玉県秩父市生まれ。私立武南高校を数日で中退後、旧大学入学資格検定に合格。早稲田大学社会科学部に入学。早大ビジネスプランコンテスト優勝。在学中に起業し年商10億円→倒産・自己破産。再び起業し「秒速で1億円稼ぐ男」としてメディアから注目を集めるが今度は税金滞納がきっかけで資金ショート。
負債完済後、日本法人を解散。2014年に海外へ移住し、株、FX、仮想通貨の研究が趣味。債券、保険の長期運用も行う。海外に出てからの7年余りで純資産は約80億円（時価）に到る（2021年当時）。
